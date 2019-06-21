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      Поліція розігнала антиросійську акцію протесту в Грузії

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      Протести у Грузії
      Протести у Грузії / Zurab Tsertsvadze / AP

      Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та водомети. Учасники акції, в свою чергу, закидали поліцейських пляшками і забирали у них щити. У зіткненнях постраждали десятки людей. Повідомляється про 70 постраждалих серед яких 39 поліцейських та 8 журналістів.

      Спершу на площу перед парламентом виїхали згуртовані в каре поліцейські та почали відтісняти демонстрантів які залишилися. Їм вдалося витіснити протестувальників, однак значна частина демонстрантів залишилася на проспекті Руставелі.

      Важливо! Як проходили масові антиросійські протести у Грузії – фото та відео


      Поліція відтісняє протестувальників

      Правоохоронці почали затримувати демонстрантів на проспекті Руставелі та прилеглих до нього вулицях. Кількість затриманих наразі невідома. Аби розігнати протестувальників, які залишилися на проспекті поліція знову застосувала сльозогінний газ та гумові кулі.

      Наразі протестувальників на проспекті майже не залишилося, хоча час від часу туди все ж прибувають нові люди, які гуртуються в групи. Пострілів вже майже не чутно. Поліція продовжує затримувати людей, які ще залишилися на вулицях.

      Деякі протистувальники продовжують жбурляти у бік поліції палиці та пляшки.

      Сутички з поліцією під час масових протестів в Грузії

      Ось, що зараз відбувається у Грузії та як тут розвиваються протести:

      Дивіться відео про антиросійські протести у Грузії:


       

       

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      Теги: Новини Грузії Антиросійські протести у Грузії Протести
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