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      Виключно особистий ідіотизм Гаврилова: експерт про причини протестів у Грузії

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      Протести у Грузії почалися 20 червня
      Протести у Грузії почалися 20 червня / Getty Images

      Напередодні у Тбілісі відбулася багатотисячна акція протесту, спровокована приїздом російського депутата. Демонстранти жадали відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, а також очільників МВС і служби держбезпеки. Акцію розігнала поліція: є багато постраждалих серед мітингувальників, правоохоронців та журналістів.

      Президент Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що внутрішнє протистояння нікому не йде на руку, крім Росії.

      Однак директор Інституту світової політики Євген Магда у коментарі 24 каналу пояснив: це малоймовірно і конспірологічна складова тут не має місця.

      Навряд чи тут є якийсь спланований Росією протест. Швидше це – особистий ідіотизм пана Гаврилова, як депутата Держдуми. Він просто повів себе так, як він звик поводитися, абсолютно не враховуючи специфіки країни та специфіки двосторонніх відносин, 
      – зазначив експерт.

      За його словами, виникає питання: чому і навіщо грузинська влада вирішила впускати російських громадян на власну територію? Воно може досить швидко з'явитися і в Україні: чи будуть сюди приїжджати російські парламентарі, чи якісь російські медійні персони? Над цим всім треба замислюватися.

      Спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація – складно. Єдине, що можна говорити зараз: просто спустити це на гальма не вдасться. 

      Покарання для Гаврилова? Хай з цим розбирається Путін. Якогось покарання всередині Грузії не буде, оскільки він користується дипломатичною недоторканністю як парламентар тим більше з іншої країни. Тобто покарати його може лише Росія,
      – пояснив Магда.

      Що сталося в Грузії?
      20 червня у Тбілісі проходило засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я. Захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а депутат російської Думи, комуніст Сергій Гаврилов. Він сів у крісло спікера парламенту і звернувся до присутніх російською мовою.

      Це спровокувало протести опозиції, засідання асамблеї було зірвано, а Гаврилов під охороною покинув парламент.

      Депутат відомий своїми заявами про те, що не визнає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії. 

       

      blog_ava
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      Теги: Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії Саломе Зурабішвілі Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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