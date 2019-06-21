Путін заборонив польоти російський авіакомпаній до Грузії та повертає своїх громадян

Президент Росії Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії. Господар Кремля також розпорядився своїм указом повернути росіян з Грузії.

Відповідний указ Путіна "щодо окремих заходів із забезпечення нацбезпеки Росії та її громадян" опублікований на сайті Кремля.

Читайте також: Протести у Грузії поновилися: що зараз відбувається біля парламенту

В указі мовиться, що органи влади в Росії, юридичні особи, організації і фізичні особи, що перебувають під юрисдикцією РФ, повинні виходити з того, що з 8 липня тимчасово забороняється здійснювати повітряні перевезення (зокрема комерційні) громадян з території РФ на територію Грузії.

Російським туроператорам рекомендують на час дії заборони утриматися від продажів подорожей, що передбачають перевезення з Росії у Грузію.

Російському уряду Путін доручив вжити заходів для повернення росіян з Грузії, а МЗС – забезпечити у координації з владою Грузії безпеку громадян РФ.

Медведєв пригрозив Грузії втратою російських туристів

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв пригрозив Грузії втратою російських туристів при посиленні антиросійських настроїв.

Якщо там (у Грузії) нагнітатиметься антиросійська істерія, наші люди просто туди не поїдуть. І тоді реальні проблеми будуть вже в економіці Грузії,

– переконаний Медведєв.

Російський прем’єр також заявив, що мітинги у Тбілісі – це "політичні події, пов'язані з внутрішньополітичною боротьбою між радикальною опозицією і тими силами, які зараз перебувають при владі".

Важливо! Чим протести у Грузії проти Росії загрожують Україні

Чому Путін заборонив польоти до Грузії?

Очевидно, на такий крок він пішов у зв’язку з антиросійськими протестами, що спалахнули з нечуваною силою у Тбілісі 20 червня та продовжуються 21 червня. Понад 5 тисяч людей вийшли на демонстрацію першого дня до парламенту Грузії через витівку депутата Держдуми Росії, комуніста Сергія Гаврилова.

Гаврилов прибув у парламент Грузії для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Він відкрив цей захід, хоча це мав зробити спікер грузинського парламенту. А ще депутат всівся у крісло спікера парламенту і проводив захід російською мовою.

Гаврилов, до речі, відомий тим, що неодноразово заявляв, що не визнає окуповані Росією Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії.

Дізнайтеся, як до заворушень у Грузії причетна "рука Кремля"

Дивіться відео про перший день антиросійських протестів у Грузії:

Протестувальники вимагали, щоб російський депутат вибачився за свою поведінку і негайно покинув Грузію, але згодом опозиція дала правлячій партії годину для відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії і глави Служби безпеки Вахтанга Гомелаурі. Наступного дня Кобахідзе пішов у відставку.

20 червня ввечері демонстранти розпочали штурм парламенту. Поліція для розгону мітингувальників застосувала сльозогінний газ, ґумові кулі та водомети. Учасники акції кидали у поліцейських пляшками і забирали у них щити. У зіткненнях постраждали близько 240 людей, зокрема одній журналістці ґумовою кулею вибило око. Правоохоронці затримали понад 300 демонстрантів. Українців серед постраждалих та затриманих не було.

Зрештою, поліції вдалося відтіснити протестувальників від парламенту.