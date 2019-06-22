У Грузії відповіли Путіну на заборону польотів – пропонують чартери для українців

Засновник найбільшого банку Грузії TBC Bank Мамука Хазарадзе відреагуав на укази російського президента Володимира Путіна про закриття авіапростору між країнами. Пропонує чартери для українців.

Так, Хазарадзе заявив про готовність профінансувати 10 чартерних авіарейсів грузинської авіакомпанії Airzena Georgian Airways з Києва в Тбілісі.

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Таким чином бізнесмен хоче підтримати туристичну індустрію Грузії, оскільки припинення авіасполучення з Росією матиме наслідки для туристичного сезону у країні.

З огляду на це висловлюю готовність від імені "Тібісі холдингу" профінансувати 10 чартерних рейсів Airzena для українських туристів у напрямку Тбілісі, щоб підтримати грузинську туристичну індустрію,

– написав він.

Через загострення взаємин між країнами на фоні масштабних антиросійський протестів у Грузії Володимир Путін взявся дбати про безпеку росіян. Так, заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії і навпаки – грузинським до Росії. Окірм того, російському уряду Путін доручив вжити заходів для повернення росіян з Грузії, а МЗС – забезпечити у координації з владою Грузії безпеку громадян РФ.

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Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?Увечері 20 червня протестувальники вийшли на масову акцію під парламентом Грузії. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.



Люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.



Під ранок 21 червня протести відновилися з новою силою. Багатьох протестувальників затримали, не обійшлося і без сутичок. Тривають протести і 22 червня. Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку.

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