Антиросійські протести у Грузії: люди знову вийшли на вулиці – фото та відео

Протести біля будівлі парламенту у Тбілісі не стихають. У суботу, 22 червня, туди прийшли декілька сотень протестувальників із вимогою звільнити усіх затриманих під час минулих демонстрацій.

Кількість людей перед парламентом збільшується, однак руху транспорту наразі нічого не перешкоджає, пише "Sputnik Грузія".

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Серед вимог – відставка очільника Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія та призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.



Під грузинським парламентом продовжуються протести/sputnik-georgia.ru

Натомість у грузинському МВС закликали протестувальників, які зібралися під парламентом, поводитися в межах закону та дотримуватися громадського порядку.

Плакати на акції у Грузії

Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?

Усе почалось 20 червня, а 21 червня продовжилося. Понад 5 тисяч людей вийшли на демонстрацію першого дня до парламенту Грузії через витівку депутата Держдуми Росії, комуніста Сергія Гаврилова.

Гаврилов прибув у парламент Грузії для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Він відкрив цей захід, хоча це мав зробити спікер грузинського парламенту. А ще депутат всівся у крісло спікера парламенту і проводив захід російською мовою.

Головне про події у Грузії:

Протестувальники вимагали, щоб російський депутат вибачився за свою поведінку і негайно покинув Грузію;

Опозиція дала правлячій партії годину для відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії і глави Служби безпеки Вахтанга Гомелаурі;

20 червня ввечері демонстранти розпочали штурм парламенту;

Поліція для розгону мітингувальників застосувала сльозогінний газ, ґумові кулі та водомети;

Учасники акції кидали у поліцейських пляшками і забирали у них щити;

У зіткненнях постраждали близько 240 людей;

Правоохоронці затримали понад 300 демонстрантів;

Кобахідзе пішов у відставку 21 червня, хоча про свій намір заявив ще 20 червня;

Протести та сутички продовжились 21 червня, люди знову вимагали відставки глави МВС та парламентських виборів за пропорційною системою.

Важливо: Антиросійські протести у Грузії: що відомо – фото та відео

Дивіться відео про перший день протестів у Грузії:

А як реагує Росія?

У своєму стилі. Кремль поспішив назвати масові протести "русофобською провокацією", при цьому там стурбовані безпекою росіян". Згодом Путін вирішив, що заборонить російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії і навпаки, указ вже є. Російському уряду Путін доручив вжити заходів для повернення росіян з Грузії, а МЗС – забезпечити у координації з владою Грузії безпеку громадян РФ.