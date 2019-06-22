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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Антиросійські протести у Грузії: люди знову вийшли на вулиці – фото та відео

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      У Грузії знову спалахнули протести
      У Грузії знову спалахнули протести / Sputnik Грузія

      Протести біля будівлі парламенту у Тбілісі не стихають. У суботу, 22 червня, туди прийшли декілька сотень протестувальників із вимогою звільнити усіх затриманих під час минулих демонстрацій.

      Кількість людей перед парламентом збільшується, однак руху транспорту наразі нічого не перешкоджає, пише "Sputnik Грузія".

      Протестні настрої зростають: У грузинських кафе підняли ціни для туристів з Росії

      Серед вимог – відставка очільника Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія та призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.


      Під грузинським парламентом продовжуються протести/sputnik-georgia.ru

      Натомість у грузинському МВС закликали протестувальників, які зібралися під парламентом, поводитися в межах закону та дотримуватися громадського порядку.

       

      Плакати на акції у Грузії

      Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?

      Усе почалось 20 червня, а 21 червня продовжилося. Понад 5 тисяч людей вийшли на демонстрацію першого дня до парламенту Грузії через витівку депутата Держдуми Росії, комуніста Сергія Гаврилова.

      Гаврилов прибув у парламент Грузії для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Він відкрив цей захід, хоча це мав зробити спікер грузинського парламенту. А ще депутат всівся у крісло спікера парламенту і проводив захід російською мовою.

      Головне про події у Грузії: 

      • Протестувальники вимагали, щоб російський депутат вибачився за свою поведінку і негайно покинув Грузію;
      • Опозиція дала правлячій партії годину для відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії і глави Служби безпеки Вахтанга Гомелаурі;
      • 20 червня ввечері демонстранти розпочали штурм парламенту;
      • Поліція для розгону мітингувальників застосувала сльозогінний газ, ґумові кулі та водомети;
      • Учасники акції кидали у поліцейських пляшками і забирали у них щити;
      • У зіткненнях постраждали близько 240 людей;
      • Правоохоронці затримали понад 300 демонстрантів;
      • Кобахідзе пішов у відставку 21 червня, хоча про свій намір заявив ще 20 червня;
      • Протести та сутички продовжились 21 червня, люди знову вимагали відставки глави МВС та парламентських виборів за пропорційною системою. 

      Важливо: Антиросійські протести у Грузії: що відомо – фото та відео

      Дивіться відео про перший день протестів у Грузії:

      А як реагує Росія?

      У своєму стилі. Кремль поспішив назвати масові протести "русофобською провокацією", при цьому там стурбовані безпекою росіян". Згодом Путін вирішив, що заборонить російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії і навпаки, указ вже є. Російському уряду Путін доручив вжити заходів для повернення росіян з Грузії, а МЗС – забезпечити у координації з владою Грузії безпеку громадян РФ.

      що ще треба знати про протести у грузії:
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      Теги: Антиросійські протести у Грузії Протести Новини Грузії Новини політики
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