Антиросійські протести у Грузії: очільник МВС заявив про страшне покарання для активістів

Міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахарія пригрозив найсуворішим покаранням, усім ти, хто є причетним до масових протестів у центрі Тбілісі. На переконання чиновника, протестувальники хотіли штурмом взяти парламент країни.

Зокрема, він зазначив, що МВС Грузії "детально вивчить" всі обставини акції у межах розслідування. Грузинські правоохоронців вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Організація, проведення та участь у громадських заворушеннях", передає ресурс "Новости-Грузія".

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Всі ті люди, які закликали, організували та змогли перетворити мирну акцію на насильницьку, здійснили штурм поліції та парламенту – їх буде суворо покарано,

– наголосив Гахарія.

На його переконання, прямий стосунок до заворушень мають лідери деяких політичних партій – вони спровокували безлади та закликали до штурму парламенту, а коли ситуація загострилася кинули учасників акції.

"Я обурений тими людьми, політиками, які спровокували наших пересічних громадян, а потім зникли з площі. Політики та конкретні представники партій зуміли протиставити один одному поліцію та громадян, які висловлювали щирий протест. Жодного з них після 10 години вечора там не було. Всі просто втекли звідти, і після своїх провокацій залишили один проти одного молодь і поліцейських", – переконує очільник МВС Грузії.

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Щодо дій з боку силовиків, які проти мітингувальників застосовували сльозогінний газ і гумові кулі, Гахарія вважає, що таким чином ті "перебували у стані оборони". Крім того, він стверджує, що "поліцейські взагалі не рухалися з місця доти, поки життям людей не почала загрожувати небезпека".

"Стався груповий напад на поліцію з метою вторгнення у парламент. На жаль, ситуація стала такою напруженою, що поліція була змушеною використовувати спеціальні засоби, попри те те, що ми максимально проявили терпіння, і наші громадяни це побачили", – констатував міністр.

Раніше у МВС Грузії заявляли, що розгін мітингувальників у центрі Тбілісі – це "передбачені законом пропорційні заходи". Водночас у відомстві долали, що протести навколо парламенту мали насильницький характер і "вийшли за рамки свободи вираження поглядів і закону про мирні збори".

Чому виникли антиросійські протести у Грузії? Увечері 20 червня велика частина простестувальників вийшла на акцію під парламент Грузії. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Крім того, він не визнає грузинською територією захоплені Кремлем Абхазію та Південну Осетію Незабаром вся російська делегація покинула Грузію.



Спершу грузини вимагали від росіян вибачень, а за деякий час люди почали наполягати на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі.



Під ранок 21 червня протести відновилися та супроводилися новими заворушеннями. Протестувальники, що зійшли у центр Тбілісі, почали трощити все на своєму шляху, відтак між ними та поліцією виникли сутички. У підсумку правоохоронцям вдалося заспокоїти настрої людей. Також вони багатьох затримали.



Увечері 21 червня протести у Грузії відновилися.

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