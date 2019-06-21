Пропорційні заходи, – МВС Грузії про силовий розгін протестувальників

Міністерство внутрішніх справ Грузії назвало "пропорційними заходами" розгін поліцією мітингувальників, які вийшли на масові антиросійські акції протесту в Тбілісі. За словами правоохоронців, вони застосували силу до активістів, аби не допустити їх вторгнення в парламент.

МВС Грузії заявило, що буде реагувати на кожен "факт злочину" від протестувальників, дасть оцінку спробі масового перевороту і вторгнення в будинок парламенту.

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Попри прохання МВС, протестувальники продовжували намагатися увірватися до парламенту, чинити опір поліції, та не підкорюватися закону. Відповідно, поліція вжила пропорційних заходів, передбачених законом, з метою запобігти вторгненню до будівлі парламенту, шкоді здоров'ю поліції, порушенню закону та фізичному протистоянню,

– наголосили у відомстві.

Окрім того, в правоохоронних органах додали, що протести грузинів навколо парламенту отримали насильницький характер і "вийшли за рамки свободи вираження поглядів і закону про мирні збори".

Зауважимо, під час сутичок між протестувальниками та поліцією у Грузії постраждали щонайменше 70 людей. Декого з них довелося оперувати в лікарні. Серед постраждалих – 39 поліцейських та 8 журналістів.

Чому у Грузії почалися антиросійські протести?20 червня Грузію сколихнули масштабні антиросійські протести. Люди вийшли на вулиці через те, що депутат Держдуми РФ сів у парламенті Грузії на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Незабаром вся російська делегація покинула Грузію.



Спочатку грузини вимагали від російської делегації вибачитися за поведінку. Проте згодом люди почали вимагати відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.



Коли вимоги не були виконані, протестувальники почали штурмувати парламент, а поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі.



Під ранок 21 червня протести вибухнули з новою силою і мітингувальники почали сходитися до будівлі парламенту у Тбілісі. Між ними та правоохоронцями виникли сутички. Багатьох протестувальників затримали, і поліції вдалося частково розігнати мітингувальників.