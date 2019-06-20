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      Протести у Грузії: поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі, багато постраждалих

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      У Грузії спалахнули протести: постраждало кілька людей
      У Грузії спалахнули протести: постраждало кілька людей / Agenda.ge

      Після того, як протестувальники прорвалися до внутрішнього подвір'я грузинського парламенту, серед них утворилася тиснява. Згодом правоохоронці застосувати проти активістів сльозогінний газ і гумові кулі, десятки постраждалих. Допомога знадобилася і колишній очільниці Нацполіції України Хатії Деканоідзе.

      Через поведінку російських парламентарів, що прибули для участі в Міжпарламентській православній асамблеї у Грузії розпочалися масові протести. Жителів країни, зокрема, обурило те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергій Гаврилов, відкрив сесію асамблеї, сидячи у кріслі спікера парламенту країни.

      З’явилося важливе відео: Як протестувальники в Грузії увірвались до парламенту

      Зрештою кілька сотень протестувальників увірвалися у внутрішнє подвір’я парламенту, і після цього ситуація загострилася. Як пише видання "Новости-Грузия", натовпу протистоять поліцейські, які намагаються не пропустити учасників акції усередину будівлі парламенту.

      Проти людей використали сльозогінний газ та гумові кулі. Вже відомо про десятки постраждалих як з боку мітингувальників, так і зі сторони правоохоронців. За інформацією "Руставі-2", декілька людей перебувають у тяжкому стані.

      На місце протестів також прибув міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія та його заступники. За словами посадовця, "все, що тут відбувається, називається штурмом державних інституцій". Крім того, у внутрішньому дворі парламенту ще від початку акції перебувають кілька десятків автобусів, з поліцейськими, екіпірованими щитами та касками. Видання переконує, що поки проти натовпу не було використано жодних силових методів.

      Щоправда, після прориву у внутрішній двір серед протестувальників утворилася тиснява. У результаті почали почуватися погано кілка людей. Серед них – представниця партії "Національний рух" та колишня очільниця Нацполіції України Хатія Деканоїдзе. Жінці знадобилася медична допомога. Також після цього з внутрішнього двору вивели кількох поліцейських.

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      Наразі учасники акції кидають в поліцейських пляшки. Разом з тим, активісти у кількох спецназівців відібрали каски і щити.

      Протести загострилися біля будівлі парламенту Грузії: дивіться відео 

      Через скандал з російським депутатом і протесту, у якій він вилився, голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе вже заявив, що піде у відставку.

      blog_ava
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      Теги: Протести Хатія Деканоідзе Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії
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