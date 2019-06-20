Саакашвілі закликав опозицію об'єднатися для усунення від влади Іванішвілі

Міхеїл Саакашвілі закликає опозиційні партії Грузії до консолідації. Третій президент країни вважає, що правляча партія "Грузинська мрія" відповідальна за сьогоднішні події і повинна бути відсторонена від влади мирним шляхом.

Саакашвілі у себе на Facebook-сторінці зазначив, що те, що сьогодні відбулося у Грузії – було остаточною крапкою "у приниженні Грузії, на її символіку, на її цінності, коронацією тієї політики, яку протягом років проводить Бідзіна Іванішвілі".

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Екс-президент Грузії вважає, що зараз необхідно мирно усунути Іванішвілі від влади, а після, шляхом виборів, призначити новий уряд.

Люди з усіх боків повинні об'єднатися, зібратися і мирно добитися його (Іванішвілі – ред. 24 канал) відсторонення. У цьому питанні я до кінця готовий підтримувати, а також включитися в процес там, де ви, грузинський народ і політичний спектр, вважаєте за необхідне,

– наголосив Саакашвілі.

Голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе уже заявив, що піде у відставку через скандал з російським депутатом, який сів у крісло спікера парламенту Грузії.

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Чому у Грузії спалахнули протести?Через російського депутата і президента Міжпарламентської асамблеї православ’я Сергія Гаврилова. Країну обурило те, що він вів засідання цієї асамблеї в будівлі грузинського парламенту російською мовою, сидячи у кріслі спікера. Перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії і Південної Осетії.



Вранці 20 червня опозиційні партії блокували зал засідань, після чого міжпарламентська асамблея припинила роботу. Згодом опозиційні активісти оточили готель, де жили російські депутати, але місцева поліція зуміла їх евакуювати.



Тому російська делегація на чолі з депутатом Державної думи Сергієм Гавриловим терміново залишила столицю Грузії Тбілісі. Наразі з протести не вщухають, мітингарі вирушили до консульства Росії. Керівництво правлячої партії Грузії пояснило участь російського комуніста у засіданні "протокольною помилкою"