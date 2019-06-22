Чергові сутички з поліцією на протестах у Грузії

Сутички між мітингувальниками та правоохоронцями спровокувала спроба поліції заарештувати одного з учасників протесту. У поліції заперечують спробу арешту будь-кого з протестувальників.

Зазначається, що неподалік від будівлі парламенту протестувальники зіткнулися з поліцейською машиною. Внаслідок сутичок з правоохоронцями учасникам акції вдалося "відбити" затриманого. Правоохоронці стверджують, що нікого не заарештовували, повідомляє radiotavisupleba.ge.

Чому розпочалися заворушення у Грузії: Антиросійські протести у Грузії: як депутат з РФ опинився у кріслі спікера парламенту країни

Після того, як хлопця відпустили протестувальники повернулися до будівлі парламенту, де триває акція протесту. Мітингувальники розділилися на дві частини: одні закликають людей розійтися по домівках і відновити протест в суботу ввечері, інші хочуть залишитися до кінця.

Окрему акцію протесту проводять студенти біля Тбіліського держуніверситету, повідомляє "Грузія Online". Вони вийшли з гаслами "Путін, ну постривай", "Росія – окупант", "Залиште Грузію молодим".

Чому виникли антиросійські протести у Грузії?Увечері 20 червня протестувальники вийшли на масову акцію під парламентом Грузії. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.



Люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі.



Під ранок 21 червня протести відновилися з новою силою. Мітингувальники розтрощили автівку та кіоск і напали на правоохоронців, відтак між ними та поліцією виникли сутички. У підсумку правоохоронцям вдалося заспокоїти настрої людей. Також багатьох затримали.



Увечері 21 червня протести у Грузії відновилися.

Масові антиросійські протести та заворушення у Грузії: дивіться відео 24 каналу

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