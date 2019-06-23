МЗС Грузії: події в центрі Тбілісі не становлять жодної загрози туристам
У міністерстві закордонних справ Грузії наголосили, що останні події у центрі Тбілісі, де проходять акції протесту, ніякої загрози іноземним туристам, в тому числі російським, не становлять.
Спробу нападу на знімальну групу російського телеканалу "Росія 24" в МЗС назвали окремим невеликим інцидентом, за яким розпочато розслідування.
Читайте також: Загострення між Росією та Грузією: у Москві взялися за туроператорів
Для гостей грузинської столиці, зарубіжних журналістів і туристів, включаючи з Російської Федерації, ніякої загрози немає,
– йдеться у заяві відомства.
У МЗС наголосили, що відомство поінформувало міжнародну спільноту, включаючи ОБСЄ, про вжиті заходи щодо гарантування безпечного середовища.
У МВС Грузії заявили, що розпочали розслідування у зв'язку з нападом в Тбілісі невідомих на знімальну групу російського телеканалу "Росія 24". Зазначається, що розслідування ведеться за фактами перешкоджання журналістській діяльності та насильства.
Невідомий напав на російських журналістів в момент, коли вони брали інтерв'ю у власника одного з туристичних агентств.
Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?
Усе почалось 20 червня, а 21 червня продовжилося. Понад 5 тисяч людей вийшли на демонстрацію першого дня до парламенту Грузії через витівку депутата Держдуми Росії, комуніста Сергія Гаврилова.
Гаврилов прибув у парламент Грузії для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Він відкрив цей захід, хоча це мав зробити спікер грузинського парламенту. А ще депутат всівся у крісло спікера парламенту і проводив захід російською мовою.
Головне про події у Грузії:
- Протестувальники вимагали, щоб російський депутат вибачився за свою поведінку і негайно покинув Грузію;
- Опозиція дала правлячій партії годину для відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії і глави Служби безпеки Вахтанга Гомелаурі;
- 20 червня ввечері демонстранти розпочали штурм парламенту;
- Поліція для розгону мітингувальників застосувала сльозогінний газ, ґумові кулі та водомети;
- Учасники акції кидали у поліцейських пляшками і забирали у них щити;
- У зіткненнях постраждали близько 240 людей;
- Правоохоронці затримали понад 300 демонстрантів;
- Кобахідзе пішов у відставку 21 червня, хоча про свій намір заявив ще 20 червня;
- Протести та сутички продовжились 21 червня, люди знову вимагали відставки глави МВС та парламентських виборів за пропорційною системою.
Важливо: Антиросійські протести у Грузії: що відомо – фото та відео
Дивіться відео про перший день протестів у Грузії:
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ:
-
-
22 черв 2019У грузинських кафе підняли ціни для туристів з Росії
-
22 черв 2019Чергові сутички з поліцією на протестах у Грузії
-
-
-