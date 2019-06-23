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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      МЗС Грузії: події в центрі Тбілісі не становлять жодної загрози туристам

      31 Читать новость на русском
      Протести у Грузії продовжуються
      Протести у Грузії продовжуються / Фото з відкритих джерел

      У міністерстві закордонних справ Грузії наголосили, що останні події у центрі Тбілісі, де проходять акції протесту, ніякої загрози іноземним туристам, в тому числі російським, не становлять.

      Спробу нападу на знімальну групу російського телеканалу "Росія 24" в МЗС назвали окремим невеликим інцидентом, за яким розпочато розслідування.

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      Для гостей грузинської столиці, зарубіжних журналістів і туристів, включаючи з Російської Федерації, ніякої загрози немає,
      – йдеться у заяві відомства.

      У МЗС наголосили, що відомство поінформувало міжнародну спільноту, включаючи ОБСЄ, про вжиті заходи щодо гарантування безпечного середовища.

      У МВС Грузії заявили, що розпочали розслідування у зв'язку з нападом в Тбілісі невідомих на знімальну групу російського телеканалу "Росія 24". Зазначається, що розслідування ведеться за фактами перешкоджання журналістській діяльності та насильства.

      Невідомий напав на російських журналістів в момент, коли вони брали інтерв'ю у власника одного з туристичних агентств.

      Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?

      Усе почалось 20 червня, а 21 червня продовжилося. Понад 5 тисяч людей вийшли на демонстрацію першого дня до парламенту Грузії через витівку депутата Держдуми Росії, комуніста Сергія Гаврилова.

      Гаврилов прибув у парламент Грузії для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Він відкрив цей захід, хоча це мав зробити спікер грузинського парламенту. А ще депутат всівся у крісло спікера парламенту і проводив захід російською мовою.

      Головне про події у Грузії:

      • Протестувальники вимагали, щоб російський депутат вибачився за свою поведінку і негайно покинув Грузію;
      • Опозиція дала правлячій партії годину для відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії і глави Служби безпеки Вахтанга Гомелаурі;
      • 20 червня ввечері демонстранти розпочали штурм парламенту;
      • Поліція для розгону мітингувальників застосувала сльозогінний газ, ґумові кулі та водомети;
      • Учасники акції кидали у поліцейських пляшками і забирали у них щити;
      • У зіткненнях постраждали близько 240 людей;
      • Правоохоронці затримали понад 300 демонстрантів;
      • Кобахідзе пішов у відставку 21 червня, хоча про свій намір заявив ще 20 червня;
      • Протести та сутички продовжились 21 червня, люди знову вимагали відставки глави МВС та парламентських виборів за пропорційною системою.

      Важливо: Антиросійські протести у Грузії: що відомо – фото та відео

      Дивіться відео про перший день протестів у Грузії:


      ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ:

      blog_ava
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      22 червня
      4431
      Теги: Новини Грузії Протести Антиросійські протести у Грузії Новини Росії
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