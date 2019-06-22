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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      Загострення між Росією та Грузією: у Москві взялися за туроператорів

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      Туроператори Росії готові припинити продаж турів у Грузію
      Туроператори Росії готові припинити продаж турів у Грузію / Getty images

      Усі російські туроператори підтвердили готовність припинити продаж турів у Грузію. Вони навіть згодні повністю повернути туристам гроші.

      Наразі ж усім турфірмам рекомендують утриматись від продажу турів до Грузії, про це заявила керівник Федерального агентства з туризму Зарина Догузова, пише ТАСС.

      Важливо: Антиросійські протести у Грузії: що відомо – фото та відео

      Вона зазначила, що на цю ідею погодились усі туроператори.

      Найближчим часом відповідна інформація з'явиться або вже з'явилася на сайтах всіх туроператорів, які працюють на грузинському напрямку,
      – додала Догузова.

      Окрім того, російські туроператори будуть зобов'язані повернути на вимогу гроші за вже придбані тури тим, хто ще не встиг вилетіти на територію Грузії.

      Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести ?
      Все почалось увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.

      Люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.

      Під ранок 21 червня протести відновилися з новою силою. Багатьох протестувальників затримали, не обійшлося і без сутичок. Тривають протести і 22 червня. Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку.

      Що ще вирішили у Росії?

      Вололодимир Путін взявся дбати про безпеку росіян. Так, заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії і навпаки – грузинським до Росії. Окірм того, російському уряду Путін доручив вжити заходів для повернення росіян з Грузії, а МЗС – забезпечити у координації з владою Грузії безпеку громадян РФ.

      Однак у Грузії через це не розгубились. Засновник найбільшого банку пропонує профінансувати чартери для українців, аби для туристичної індустрії країни не було жодних загроз.

      Масові антиросійські протести та заворушення у Грузії: дивіться відео 24 каналу


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      Теги: Новини Грузії Новини Росії Антиросійські протести у Грузії Новини політики
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