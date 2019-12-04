Громкое убийство в Берлине: Германия обвинила Россию в причастности и выслала дипломатов

Правительство Германии высылает двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира. Немецкие СМИ уже сравнивают скандал с отравлением скрипачей в Великобритании.

В официальном заявлении МИД Германии говорится, что двое сотрудников посольства России в Германии были объявлены персонами нон-грата.

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Германия обвинила российские власти в недостаточном содействии в расследовании убийства в берлинском парке Tiergarten.

Последний раз представитель МИД ФРГ Андреас Михаэлис обращался к послу России в Германии Сергею Нечаеву с подобной просьбой 20 ноября.

Немецкая прокуратура установила, что убийство было совершено по заказу российской или чеченской власти.

По информации издания Der Spiegel, оба дипломата, работавших в российском посольстве в Берлине, на самом деле являются сотрудниками российских спецслужб. Теперь они должны покинуть Германию в течение семи дней.

Что известно о громком убийстве чеченца в Берлине

Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Tiergarten в центре Берлина 23 августа. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.

Вероятного убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день благодаря показаниям свидетелей. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.



Зелимхан Хангошвили / svoboda.org