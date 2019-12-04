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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Громкое убийство в Берлине: Германия обвинила Россию в причастности и выслала дипломатов

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      Германия требует от России объяснений из-за убийства чеченца Зелимхана Хангошвили / bild.de

      Правительство Германии высылает двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира. Немецкие СМИ уже сравнивают скандал с отравлением скрипачей в Великобритании.

      В официальном заявлении МИД Германии говорится, что двое сотрудников посольства России в Германии были объявлены персонами нон-грата.

      Следует знать: Международные скандалы и Россия: к каким странам дотянулась "рука Кремля"

      Германия обвинила российские власти в недостаточном содействии в расследовании убийства в берлинском парке Tiergarten.

      Последний раз представитель МИД ФРГ Андреас Михаэлис обращался к послу России в Германии Сергею Нечаеву с подобной просьбой 20 ноября.

      Немецкая прокуратура установила, что убийство было совершено по заказу российской или чеченской власти.

      По информации издания Der Spiegel, оба дипломата, работавших в российском посольстве в Берлине, на самом деле являются сотрудниками российских спецслужб. Теперь они должны покинуть Германию в течение семи дней.

      Что известно о громком убийстве чеченца в Берлине

      Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Tiergarten в центре Берлина 23 августа. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.

      Вероятного убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день благодаря показаниям свидетелей. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.


      Зелимхан Хангошвили / svoboda.org

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      Теги: Новости политики Убийство Высылка российских дипломатов Чечня
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