Нещодавно влада Косово прийняла рішення про обов'язкову перереєстрацію автомобілів із сербськими номерними знаками та документів, виданих Сербією. Після цього між країнами значно напружилися відносини. Однак конфлікт стишився, коли в Косово відклали впровадження цього рішення на 30 днів.

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У поліцію Косово стріляли біля кордону

У поліції Косово розповіли, що 6 серпня приблизно об 11:25 на наряд поліції відділу прикордонного нагляду Зубін-Потоку скоїли збройний напад.

Стрілянина почалася під час дислокації патрульного катера в озері Уджман, що неподалік кордону із Сербією. За словами правоохоронців, по них вистрілили приблизно 10 разів.

Постріли були послідовними, з іншого берега озера, вони влучили біля поліцейського човна. Внаслідок цих пострілів ніхто не постраждав,

– додали в поліції.

На допомогу правоохоронцям вирушив загін швидкого реагування прикордонної поліції. Наразі вони оглядають місцевість та розслідують цю справу.

У поліції підсумували, що продовжуватимуть робити все задля безпеки в цьому регіоні та боротимуться зі злочинністю, приділяючи особливу увагу контрабанді.

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