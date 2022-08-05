Тепер президент Сербії Олександр Вучич та прем'єр Косово Альбін Курті планують провести переговори щодо загострення конфлікту між країнами. Вони мають зустрітися 18 серпня.
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Боррель запросив лідерів у Брюссель
Про зустріч повідомив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано. За його словами, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель запросив Вучича та Курті до переговорів.
Також в обговоренні має взяти участь спеціальний посланник ЄС з діалогу між Белградом та Пріштіною Мирослав Лайчак.
Загострення між країнами
- Сербія не визнає незалежності Косова та офіційних документів. Тому влада частково визнаної країни в червні 2022 року оголосили про такий же крок. Воно мало набрати чинності з 1 серпня. 30 липня глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що Косово нібито готує "справжнє пекло" протягом наступних днів.
- На тлі зростання напруги між Сербією та Косово, яку Белград вважає своєю територією, увечері 31 липня почали лунати постріли, а в провінціях Косово, які межують з Сербією, пролунали сирени. Президент Сербії Александр Вучич попереджав, що його країна не планує капітулювати.
- Та в результаті Косово погодилось перенести запровадження правила з документами на 1 вересня, тобто відтермінувати на місяць. На півночі Косово розпочали демонтаж барикад.
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