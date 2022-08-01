Барикади 31 липня встановили серби на знак протесту проти рішення Приштини щодо ідентифікаційних карток і перереєстрації громадян. Зараз усі дороги потрохи розблоковують.

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Ліквідація барикад на півночі Косово триває

На півночі Косово почали ліквідацію барикад. Барикаду в місті Горнє Яріньє на шляху до адміністративного переходу Яріньє майже зняли, а також інші барикади,

– мовиться в повідомленні.

У Яріньє спочатку прибрали вантажівки, які перекрили дорогу. Залишилося прибрати щебінь, який висипався на дорогу.

Є сподівання, що дорогу повністю розблокують, щоб знову запрацював адміністративний перехід Яріньє.

Уряд Косова раніше оголосив, що відкладе виконання заходу щодо документів і табличок до 1 вересня. Але для цього барикади, встановлені на адміністративних переходах, мають зняти.

Коротко про конфлікт Сербії та Косово

Відповідно до конституції Сербії, територія Косово є її частиною. Проте влада Сербії фактично не контролює Косово.

У Сербії 30 липня занепокоїлися через те, що Косово заборонить в'їжджати на свою територію із сербськими документами, не визнаватиме автомобільні номери.

Згодом 31 липня у прикордонних районах Сербії та Косово почали лунати сирени та звуки пострілів.

Через заворушення поліція Косово оголосила про закриття пунктів пропуску з Сербією. А на півночі Косово місцеві серби почали будувати барикади.

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