Щодо загострення ситуації між Сербією та Косово росіяни використали так званий удар на випередження. москва намагається прискорити нагнітання конфлікту
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Внаслідок вкидів з'являється фейк
Завдання цього прийому – викликати зустрічну реакцію "супротивника", щоб використати це у більш вигідному для себе контексті,
– пояснили в Центрі протидії дезінформації РНБО.
Під час загострення ситуації між Сербією та Косово ввечері 31 липня у соцмережах з'явилось безліч повідомлень.
Наприклад:
- Про приведення сербської армії до бойової готовності.
- Про заклик представниці російського мзс марії захарової до США та ЄС "припинити провокації в Косово".
- Про зібрання президентом Сербії Вучичем Генштабу.
- Про перекидання контингенту НАТО до кордону Косово.
В результаті з'явився фейк начебто президент Вучич оголосив про початок війни з Косово. Але це абсолютна неправда, адже глава Сербії просив міжнародну спільноту вплинути на Приштину, аби зупинити ескалацію в регіоні.
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Коротко про загострення між Сербією та Косово:
- Згідно з постановою уряду Косово, на території країни з 1 серпня мали припинити дію сербські документи та автомобільні номери.
- Сербам, які проживають на півночі частково визнаної країни, потрібно було оформити вже документи Косово.
- У МЗС Сербії наголосили, що косовські албанці готують "пекло" для сербів.
- У ніч проти 1 серпня пункти пропуску між країнами перекрили. До кордону стягнули косовський спецназ та армію Сербії.
- Міжнародні сили у Косово заявили, що готові втрутитись у конфлікт за умови ескалації.
- Офіційна Приштина вирішила відкласти заборону сербських документів на місяць – до 1 вересня 2022.
Дізнайтесь у відео – що вирішило Косово щодо сербських документів: