Щодо загострення ситуації між Сербією та Косово росіяни використали так званий удар на випередження. москва намагається прискорити нагнітання конфлікту

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Внаслідок вкидів з'являється фейк

Завдання цього прийому – викликати зустрічну реакцію "супротивника", щоб використати це у більш вигідному для себе контексті,

– пояснили в Центрі протидії дезінформації РНБО.

Під час загострення ситуації між Сербією та Косово ввечері 31 липня у соцмережах з'явилось безліч повідомлень.

Наприклад:

Про приведення сербської армії до бойової готовності.

Про заклик представниці російського мзс марії захарової до США та ЄС "припинити провокації в Косово".

Про зібрання президентом Сербії Вучичем Генштабу.

Про перекидання контингенту НАТО до кордону Косово.

В результаті з'явився фейк начебто президент Вучич оголосив про початок війни з Косово. Але це абсолютна неправда, адже глава Сербії просив міжнародну спільноту вплинути на Приштину, аби зупинити ескалацію в регіоні.

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Коротко про загострення між Сербією та Косово:

Згідно з постановою уряду Косово, на території країни з 1 серпня мали припинити дію сербські документи та автомобільні номери.

Сербам, які проживають на півночі частково визнаної країни, потрібно було оформити вже документи Косово.

У МЗС Сербії наголосили, що косовські албанці готують "пекло" для сербів.

У ніч проти 1 серпня пункти пропуску між країнами перекрили. До кордону стягнули косовський спецназ та армію Сербії.

Міжнародні сили у Косово заявили, що готові втрутитись у конфлікт за умови ескалації.

Офіційна Приштина вирішила відкласти заборону сербських документів на місяць – до 1 вересня 2022.

Дізнайтесь у відео – що вирішило Косово щодо сербських документів: