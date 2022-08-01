Де розташоване Косово та що ледь не призвело до збройного протистояння – розповідає 24 канал.

Важливо Наполегливо рекомендуємо утриматися від відвідин Півдня Сербії, – МЗС про ситуацію в Косово

Що відомо про Косово

Це географічний регіон на Балканському півострові, що межує з Чорногорією, Албанією, Північною Македонією та Сербією. Саме Сербія і вважає регіон своєю частиною. У 1974 році автономію краю було розширено. Попри те, що регіон був територією Сербії, більшість його населення становили та становлять албанці.

Про численні етнічні конфлікти, зокрема після розпаду Югославії, а також те, як Косово перейшло під контроль НАТО, а згодом ООН – читайте за посиланням.

У 2008 році Косово проголосило про свою незалежність від Сербії. Понад 100 країн визнали її. Країна є потенційним кандидатом на членство в Європейському Союзі. Однак Сербія не визнає незалежності Косова та вважає його своєю територією. Серед тих країн, які не визнали Косово, є й Україна, однак з 2020 року визнає паспорти цієї країни.

Площа Косово становить 10 887 квадратних кілометрів, населення – майже 2,2 мільйона осіб.

Де розташоване Косово: карта

Які країни не визнають Косово та до чого тут росія

Загалом 83 країни ООН не визнають незалежності Косова, з них 5 країн-членів Євросоюзу (Греція, Іспанія, Кіпр, Словаччина та Румунія), а також росія.

У кожної зі згаданих європейських країн – свої мотиви. Майже всі вони так чи інше стикаються з питаннями сепаратизму та регіональних суперечок із сусідами. Водночас росія намагається використовувати фактор Косова як історичний прецедент для виправдування власної агресивної зовнішньої політики.

Що варто знати про конфлікт Сербії та Косово

Сербія не визнає незалежності Косова й відповідно не визнає її офіційних документів. Тому влада частково визнаної країни в червні 2022 року оголосили про такий же крок. Відповідно до ухваленого Приштиною рішення, з 1 серпня на території Косова не діятимуть сербські документи та автомобільні знаки.

Здавалося б, цілком логічна, дзеркальна заборона. Однак її Сербія сприйняла це дуже болісно і вже наступного дня представник правлячої Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович в дусі російської пропаганди заявив про "денацифікацію" Косова.

До теми На нас чекають складні часи – ми стикаємося з сербським націонал-шовінізмом, – прем'єр Косово

І вже ввечері 31 липня на кордоні Сербії та Косово пролунали сирени та було чути постріли. Звуки сирен лунали у сербському місті Новий Пазар.

Водночас міжнародні сили НАТО в Косово ретельно стежать за ситуацією. Якщо стабільність у країні опиниться під загрозою, KFOR втрутиться. Зрештою, уряд Косово вирішив відкласти рішення щодо сербських номерних знаків і документів. Це сталося після зустрічі американського посола Джеффа Ховеньєра з президенткою Косова Вьосою Османі та прем'єр-міністром Альбіном Курті.

Що відомо про загрозу початку війни між Косово та Сербією: дивіться відео