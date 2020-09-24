Україна почала визнавати паспорти Косова
Україна офіційно не визнає незалежність Косова, однак робить певні кроки до взаєморозуміння із самопроголошеною державою. Зокрема, в Україні вже визнаватимуть видані Косовом паспорти.
Відтепер громадяни Косова зможуть приїжджати в Україну. Про це в ефірі телеканалу RTV Ora заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.
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Минулого року ми прийняли рішення працювати з паспортами Косова. Зараз наш посол тут (в Албанії – 24 канал) та посли в інших частинах світу отримали вказівки визнавати ці паспорти та не обмежувати поїздки. Можливо, починаючи з таких невеликих кроків, ми можемо рухатись до певних результатів,
– підкреслив Боднар.
Дипломат також додав, що ситуація із Косовом не має нічого спільного із "самовизначенням" Криму.
"Для нас немає паралелі між цими двома випадками… У випадку з Косовом ми маємо країну, яку визнали низка країн, а у випадку Криму мова йде про територію, яка була відібрана силою Росією", – пояснив заступник міністра.
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Крім того, Боднар неоднозначно висловився щодо можливого визнання Косова Україною: "Традиційно ми висловлюємося за територіальний суверенітет країн. Це наш принцип". Однак за його словами, ситуація з Косовом не проста.
Що відомо про самопроголошену державу Косово
- Республіка Косово односторонньо відокремилася від Сербії у 2008 році.
- У світі повноцінно не визнали незалежність території.
- Україна, Сербія та Росія не визнали суверенітет Косово.
- Росія за прецедентом з Косово анексувала Крим, однак, що цікаво, самопроголошену державу не визнає.
- Україна не визнає незалежності Косова через те, що Сербія не визнає анексії Криму.