Лідери Сербії і самопроголошеного Косова домовилися відновити переговори про нормалізацію відносин. Це відбулося 10 липня під час відеозустрічі, яку організували канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

Про досягнуту згоду між Сербією і Косово повідомляє видання "Радіо Свобода".

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Переговори мають поновитися вже 12 липня у форматі відеоконференції. Її теж організують європейські лідери. Переговори після зриву зупинилися ще наприкінці 2018 року.

Після переговорів президент Сербії Александар Вучич залишив не надто оптимістичний коментар щодо їхньої доцільності. Мовляв, коли Меркель і Макрон хочуть говорити про незалежність Косова, то ці переговори не мають жодного сенсу.

Ми постанемо перед великим не те, щоб "тиском", але перед великими очікуваннями з боку наших європейських партнерів. Водночас ми постаємо перед цілком нереалістичним підходом косовських албанців, які хочуть мати все, залишивши Сербію ні з чим,

– заявив Вучич.

У чому проблема відносин Сербії і Косова