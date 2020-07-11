Косово й Сербія відновлюють переговори для нормалізації відносин
Лідери Сербії і самопроголошеного Косова домовилися відновити переговори про нормалізацію відносин. Це відбулося 10 липня під час відеозустрічі, яку організували канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.
Про досягнуту згоду між Сербією і Косово повідомляє видання "Радіо Свобода".
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Переговори мають поновитися вже 12 липня у форматі відеоконференції. Її теж організують європейські лідери. Переговори після зриву зупинилися ще наприкінці 2018 року.
Після переговорів президент Сербії Александар Вучич залишив не надто оптимістичний коментар щодо їхньої доцільності. Мовляв, коли Меркель і Макрон хочуть говорити про незалежність Косова, то ці переговори не мають жодного сенсу.
Ми постанемо перед великим не те, щоб "тиском", але перед великими очікуваннями з боку наших європейських партнерів. Водночас ми постаємо перед цілком нереалістичним підходом косовських албанців, які хочуть мати все, залишивши Сербію ні з чим,
– заявив Вучич.
У чому проблема відносин Сербії і Косова
- Усе через одностороннє відокремлення Республіки Косова від Сербії. Досі у світі повноцінно не визнали незалежність території, хоча багато держав вже зробили це.
- Переважно незалежність Косова визнають країни Заходу, хоча, наприклад, навіть не всі держави Євросоюзу. Натомість не визнали незалежність Сербія, Росія й Україна.
- Позиція останніх двох найцікавіша. Наприклад, Росія не визнає незалежності Косова, але саме за цим прецедентом і анексовувала Крим.
- Натомість не визнання з боку України є певним компромісом з Сербією. Україна не визнає незалежності Косова, а Сербія не визнає анексії Криму.