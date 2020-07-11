Лидеры Сербии и самопровозглашенного Косово договорились возобновить переговоры о нормализации отношений. Это произошло 10 июля во время видеовстречи, которую организовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона.

О достигнутом согласии между Сербией и Косово сообщает издание "Радио Свобода".

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Переговоры должны возобновиться уже 12 июля в формате видеоконференции. Ее тоже организуют европейские лидеры. Переговоры после срыва остановились еще в конце 2018 года.

После переговоров президент Сербии Вучич оставил не слишком оптимистичный комментарий по их целесообразности. Мол, когда Меркель и Макрона хотят говорить о независимости Косово, то эти переговоры не имеют никакого смысла.

Мы предстанем перед большим не то, чтобы "давлением", но перед большими ожиданиями со стороны наших европейских партнеров. В то же время мы стоим перед вполне нереалистичным подходом косовских албанцев, которые хотят иметь все, оставив Сербию ни с чем,

– заявил Вучич.

В чем проблема отношений Сербии и Косово