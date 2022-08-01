Відповідну заяву зробили в Міністерстві закордонних справ України, повідомляє 24 канал. Там зауважили, що відстежують ситуацію на Півдні Сербії.

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Українців закликали не відвідувати Південь Сербії

В МЗС зауважили, що Сербія та Косово повинні утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство.

Наполегливо рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей,

– мовиться в повідомленні.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі посольства України в Сербії створили оперативний штаб. Також там відкрили цілодобову "гарячу лінію" для допомоги українцям: +38-163-11-13-185.

Окрім цього, в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію також можна звертатися на "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-23-81-588.

"У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії рекомендуємо українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія", – підсумували в МЗС.

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