Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает 24 канал . Там заметили, что отслеживают ситуацию на Юге Сербии.

К теме Противостояние Сербии и Косово: улицы Северной Митровицы – пустые, сирены уже не звучат

Украинцев призывали не посещать Юг Сербии

В МИДе отметили, что Сербия и Косово должны воздержаться от действий, которые могут спровоцировать насилие.

Настоятельно рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей,

– говорится в сообщении.

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на базе посольства Украины в Сербии был создан оперативный штаб. Также там открыли круглосуточную "горячую линию" для помощи украинцам: +38-163-11-13-185.

Кроме этого, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию можно обращаться на "горячую линию" МИД Украины: +38-044-23-81-588.

"В случае дальнейшего обострения ситуации, касающейся безопасности, и блокирования дорог на юге Сербии рекомендуем украинцам использовать пункты пропуска на границе с Республикой Северная Македония", - подытожили в МИД.

К теме – что известно об угрозе начала войны между Косово и Сербией: смотрите видео