Вдень у KFOR заявили, що загальна ситуація з безпекою в муніципалітетах на півночі Косова є напруженою. У той час серби встановили там на дорогах блокпости.

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KFOR може втрутитися у конфлікт Косово та Сербії

KFOR під керівництвом НАТО ретельно спостерігає за ситуацією в Косово. Міжнародні сили Альянсу готові втрутитися, якщо стабільність в країні опиниться під загрозою. KFOR вживатиме всіх необхідних заходів для постійної підтримки безпеки в Косово відповідно до свого мандату ООН.

Наша місія KFOR під керівництвом НАТО повністю зосереджена на повсякденному виконанні свого мандату ООН із забезпечення безпечного середовища та свободи пересування для всіх людей Косово,

– мовиться у заяві.

Там додали, що KFOR займає помітну та гнучку позицію на місцях, а командувач підтримує контакти з усіма своїми основними співрозмовниками, зокрема представниками силових структур Косова та начальником оборони Сербії.

НАТО також продовжує повністю підтримувати процес нормалізації відносин між Приштиною та Белградом через діалог під керівництвом ЄС. Альянс закликає всі сторони продовжувати переговори.

"Вони (переговори – 24 канал) мають ключове значення для регіонального миру та безпеки. Не буде реалістичних перспектив для кращого майбутнього у Балканах без повної поваги до прав людини та демократичних цінностей, верховенства права, внутрішніх реформ і добросусідських відносин. Конструктивний діалог – запорука регіональної стабільності", – зауважили у НАТО.

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що найбільшу відповідальність за ситуацію на півночі Косово несуть президент Сербії Александар Вучич і директор Офісу Косово в уряді Сербії Петар Петкович. Натомість останній заявив, що винен у нинішній ситуації лише Курті, який своїми безвідповідальними кроками "викликає нову кризу" в Косово.

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