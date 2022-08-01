Днем в KFOR заявили, что общая ситуация с безопасностью в муниципалитетах на севере Косово напряженная. В то время сербы установили там на дорогах блокпосты.
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KFOR может вмешаться в конфликт Косово и Сербии
KFOR под руководством НАТО тщательно наблюдает за ситуацией в Косово. Международные силы НАТО готовы вмешаться, если стабильность в стране окажется под угрозой. KFOR будет принимать все необходимые меры для постоянной поддержки безопасности в Косово в соответствии со своим мандатом ООН.
Наша миссия KFOR под руководством НАТО полностью сосредоточена на повседневном выполнении своего мандата ООН по обеспечению безопасной среды и свободы передвижения для всех людей Косово,
– говорится в заявлении.
Там добавили, что KFOR занимает заметную и гибкую позицию на местах, а командующий поддерживает контакты со всеми основными собеседниками, в частности представителями силовых структур Косово и начальником обороны Сербии.
НАТО также продолжает поддерживать процесс нормализации отношений между Приштиной и Белградом через диалог под руководством ЕС. Североатлантический союз призывает все стороны продолжать переговоры.
"Они (переговоры – 24 канал) имеют ключевое значение для регионального мира и безопасности. Не будет реалистичных перспектив для лучшего будущего в Балканах без полного уважения прав человека и демократических ценностей, верховенства права, внутренних реформ и добрососедских отношений. Конструктивный диалог – залог региональной стабильности", – отметили в НАТО.
Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что наибольшую ответственность за ситуацию на севере Косово несут президент Сербии Александар Вучич и директор Офиса Косово в правительстве Сербии Петр Петкович. В то же время последний заявил, что виноват в нынешней ситуации только Курти, который своими безответственными шагами "вызывает новый кризис" в Косово.
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