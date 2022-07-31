У мережі пишуть, що прикордонники Косово заблокували міст для переходу до Сербії. Стягують військову техніку.

До теми На кордоні Сербії та Косово неспокійно: лунають сирени і чутно звуки пострілів

Напруга між Косово та Сербією

Ввечері 31 липня на кордоні між Косово та Сербією виникло загострення. Там лунали звуки сирен та пострілів.

Однак згодом в міноборони Сербії заявили, що сербська армія поки що не перетинала адміністративну лінію і нібито "жодним чином не входила на територію Косова та Метохії".

На події відреагував і президент Сербії Александр Вучич. Він заявив, що косівська поліція начебто збирається вночі почати військову операцію проти сербів. Політик сказав, що планує капітуляції, але начебто "молиться" за мир.

Зверніть увагу! Сам Вучич є давнім прихильником росії та путіна. Наприклад, у липні він заявив, якщо Захід не прийме умови москви, то світ начебто чекає "пекло".

Що цьому передувало

У Сербії різко відреагували на ініціативу Косово про скасування документів і автомобільних номерів сербів.

З 1 серпня сербські документи на території Косово вважатимуться недійсними.

У Белграді заявили, мовляв, албанська сторона в Косово та Метохії готує "пекло" наступними днями.