В сети пишут, что пограничники Косово заблокировали мост для перехода в Сербию. Стягивают военную технику.
К теме На границе Сербии и Косово неспокойно: раздаются сирены и слышны звуки выстрелов
Напряжение между Косово и Сербией
Вечером 31 июля на границе между Косово и Сербией возникло обострение. Там звучали сирены и выстрелы.
Однако впоследствии в минобороны Сербии заявили, что сербская армия пока не пересекала административную линию и якобы "никаким образом не ступила на территорию Косово и Метохии".
На события отреагировал и президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что косовская полиция вроде бы собирается ночью начать военную операцию против сербов. Политик сказал, что планирует капитуляцию, но "молится" за мир.
Что этому предшествовало
- В Сербии резко отреагировали на инициативу Косово об отмене документов и автомобильных номеров сербов.
- С 1 августа сербские документы на территории Косово будут считаться недействительными.
- В Белграде заявили, мол, албанская сторона в Косово и Метохии готовит "ад" в последующие дни.
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