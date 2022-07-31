В сети пишут, что пограничники Косово заблокировали мост для перехода в Сербию. Стягивают военную технику.

К теме На границе Сербии и Косово неспокойно: раздаются сирены и слышны звуки выстрелов

Напряжение между Косово и Сербией

Вечером 31 июля на границе между Косово и Сербией возникло обострение. Там звучали сирены и выстрелы.

Однако впоследствии в минобороны Сербии заявили, что сербская армия пока не пересекала административную линию и якобы "никаким образом не ступила на территорию Косово и Метохии".

На события отреагировал и президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что косовская полиция вроде бы собирается ночью начать военную операцию против сербов. Политик сказал, что планирует капитуляцию, но "молится" за мир.

Обратите внимание! Сам Вучич является давним поклонником россии и путина. К примеру, в июле он заявил, если Запад не примет условия москвы, то мир вроде как ожидает "ад".

Что этому предшествовало

В Сербии резко отреагировали на инициативу Косово об отмене документов и автомобильных номеров сербов.

С 1 августа сербские документы на территории Косово будут считаться недействительными.

В Белграде заявили, мол, албанская сторона в Косово и Метохии готовит "ад" в последующие дни.