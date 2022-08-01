Об обострении ситуации между Сербией и Косово россияне использовали так называемый удар на опережение. Москва пытается ускорить нагнетание конфликта
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В результате вбросов появляется фейк
Задача этого приема – вызвать встречную реакцию противника, чтобы использовать это в более выгодном для себя контексте,
– объяснили в Центре противодействия дезинформации СНБО.
Во время обострения ситуации между Сербией и Косово вечером 31 июля в соцсетях появилось множество сообщений.
Например:
- О приведении сербской армии к боевой готовности.
- О призыве представительницы российского МИД марии захаровой в США и ЕС "прекратить провокации в Косово".
- О собрании президентом Сербии Вучичем Генштаба.
- О переброске контингента НАТО на границу Косово.
В результате появился фейк вроде бы президент Вучич объявил о начале войны с Косово. Но это абсолютная неправда, ведь глава Сербии просил международное сообщество оказать влияние на Приштину, чтобы остановить эскалацию в регионе.
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Кратко об обострении между Сербией и Косово:
- Согласно постановлению правительства Косово, на территории страны с 1 августа должны были прекратить действие сербские документы и автомобильные номера.
- Сербам, проживающим на севере частично признанной страны, нужно было оформить документы Косово.
- В МИД Сербии подчеркнули, что косовские албанцы готовят "ад" для сербов.
- В ночь на 1 августа пункты пропуска между странами перекрыли. К границе стащили косовский спецназ и армию Сербии.
- Международные силы в Косово заявили, что готовы вмешаться в конфликт при эскалации.
- Официальная Приштина решила отложить запрет сербских документов на месяц – до 1 сентября 2022 года.
Узнайте в видео – что решило Косово по сербским документам: