Баррикады 31 июля установили сербы в знак протеста против решения Приштины по поводу идентификационных карт и перерегистрации граждан. Сейчас все дороги понемногу разблокируют.

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Ликвидация баррикад на севере Косово продолжается

На севере Косово начали ликвидацию баррикад. Баррикаду в городе Горное Яринье на пути к административному переходу Яринье почти сняли, а также другие баррикады,

– говорится в сообщении.

В Яринье сначала убрали грузовики, перекрывшие дорогу. Осталось убрать высыпавшийся на дорогу щебень.

Есть надежда, что дорогу полностью разблокируют, чтобы снова заработал административный переход Яринье.

Правительство Косово ранее объявило, что отложит выполнение мероприятия по документам и табличкам до 1 сентября. Но для этого баррикады, установленные на административных переходах, должны быть сняты.

Коротко о конфликте Сербии и Косово

Согласно конституции Сербии, территория Косово является ее частью. Однако власти Сербии фактически не контролируют Косово.

В Сербии 30 июля забеспокоились, что Косово запретит въезжать на свою территорию с сербскими документами, не будет признавать автомобильные номера.

Впоследствии 31 июля в приграничных районах Сербии и Косово начали раздаваться сирены и звуки выстрелов.

Из-за беспорядков полиция Косово объявила о закрытии пунктов пропуска с Сербией. На севере Косово местные сербы начали строить баррикады.

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