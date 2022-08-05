Теперь президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Альбин Курти планируют провести переговоры относительно обострения конфликта между странами. Они должны встретиться 18 августа.

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О встрече сообщил представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано. По его словам, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил Вучича и Курти к переговорам.

Также в обсуждении должен поучаствовать специальный посланник ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак.

Обострение между странами

Сербия не признает независимость Косово и официальные документы. Поэтому власти частично признанной страны в июне 2022 года объявили о таком же шаге. Оно должно вступить в силу с 1 августа. 30 июля глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Косово якобы готовит "настоящий ад" в течение следующих дней.

На фоне роста напряжения между Сербией и Косово, которую Белград считает своей территорией, вечером 31 июля начали раздаваться выстрелы, а в граничащих с Сербией провинциях Косово прозвучали сирены. Президент Сербии Александр Вучич предупреждал, что его страна не собирается капитулировать.

Но в результате Косово согласилось перенести введение правила с документами на 1 сентября, то есть отсрочить на месяц. На севере Косово приступили к демонтажу баррикад.

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