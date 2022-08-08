Соответствующую информацию сообщил министр внутренних дел Косово Джеляль Швечла. Перед этим россиянку задержали в Косово на границе.
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российской пропагандистке запретили въезд в Косово
Джеляль Швечла сообщил, что в качестве министра внутренних дел объявил дарью асламову нежелательным лицом в Косово.
Въезд этого лица на территорию Республики Косово запрещен сроком на пять лет,
– заявил министр.
Он добавил, что все прибывающие в Косово с определенными целями, в том числе дестабилизационными, столкнется с силой их законов.
Что этому предшествовало
- 7 августа на границе Косово задержали российскую пропагандистку асламовую дарью. Ведь полиция подозревает, что она шпионила в пользу россии.
- Тогда глава МВД Косово сообщил, что многие страны доказали, что асламова занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста.
- Более того, Джеляль Швечла сообщил, что россиянка принимала участие в боевых действиях в Украине, пропагандируя российское вторжение в наше государство. Ей уже запретили въезд во многие страны.
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