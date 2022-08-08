шиплюк – директор института теоретической и прикладной механики сибирского отделения российской академии наук. Он стал третьим российским ученым, задержанным по этой статье этим летом.

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В россии заключили в СИЗО разработчика гиперзвуковых ракет

Научный руководитель института василий фомин рассказал, что шиплюка отправили в московский СИЗО "Лефортово". Его задержание произошло незадолго после ареста главного научного сотрудника итпм анатолия маслова, подозреваемого в передаче составляющих государственную тайну данных о гиперзвуковых ракетах.

На сайте института говорится, что шиплюк возглавляет технологическую лабораторию с уникальными аэродинамическими трубами, специально построенными для имитации гиперзвуковых условий.

По информации "Сибирь.Реалии", ученого задержали после обыска и допроса. Сотрудники итпм и его родные считают, что это связано именно с уголовным делом маслова. Его также поместили в "Лефортово", но еще в июне.

В настоящее время преследование ученых, занимающихся авиационной наукой, носит в стране системный характер. Это уже приводит к небывалому оттоку научной молодежи по этому направлению, а также снижению мотивации выполнения научных исследований,

– заявили ученые.

Сын шиплюка михаил отказался от комментариев. Мол, такой совет дал адвокат до выяснения всех деталей обвинения.

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Кратко о задержании других ученых в россии

За последний год в СИЗО по статье о государственной измене отправили еще двух ученых – валерия голубкина и анатолия губанова.

Их работы, как и у шиплюка и маслова, были посвящены авиатехнике на гиперзвуковых режимах.

Кроме этого, 30 июня советский районный суд Новосибирска заключил в тюрьму научного сотрудника института лазерной физики со ран дмитрия колкера. Его тоже задержали по обвинениям в госизмене.

Ученый якобы сотрудничал со службами безопасности Китая.

колкер имел рак 4 терминальной стадии. Он скончался во время этапирования из СИЗО.

Обратите внимание! Вооруженные силы россии, Китая и Соединенных Штатов работают над разработкой гиперзвуковых ракет. Это высокоманевренное оружие, которое теоретически может летать на гиперзвуковой скорости, регулируя курс и высоту полета под радиолокационным обнаружением и вокруг противоракетной обороны. По словам экспертов, от таких ракет очень трудно защититься.