Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Она считает, что у Соединенных Штатов есть тенденция переходить к менталитету гонки вооружений.

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Как оккупанты использовали гиперзвуковое оружие

Россия уже применила гиперзвуковое оружие во время войны в Украине почти безрезультатно,

– заявила Хикс.

Она добавила, что то, что Украина сейчас демонстрирует – это сила сообщества.

Напомним, что российские оккупанты в войне против Украины нарушили все возможные правила и международные законы. Как сообщалось в Министерстве обороны США, за время войны против Украины россия использовала гиперзвуковое оружие от 10 до 12 раз. Пока нет точного подсчета, однако этот показатель очень близок к реальности.

Кроме того, в россии задержали ведущего ученого александра шиплюка. Ученого, который занимался разработкой гиперзвуковых ракет, подозревают в госизмене.

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