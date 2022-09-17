По состоянию на начало сентября у оккупантов было меньше 40 единиц "Кинжалов". Ракеты сейчас не производятся в россии из-за отсутствия комплектующих иностранного происхождения.

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В оккупантов истерика

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что использования Х-47М он опасался на День Независимости, поскольку ими могли нанести удар по Украине в рамках масштабного террора. Однако тогда применили Х-22.

Х-47М "Кинжал" применяют для того, чтобы прорвать нашу ПВО и с высокой вероятностью поразить намеченный объект. Но насколько рационально использовать столь дефицитную и уникальную ракету,

– отметил Коваленко.

Применение "Кинжалов" можно расценивать как конвульсию оккупантов.

Почему россияне используют дефицитные ракеты

Коваленко добавил, что сейчас в Черном море присутствуют носители крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом 24 ракет. Этого суммарного залпа вполне хватит, чтобы прорвать украинскую систему ПВО и нанести удар по намеченным целям.

Но оккупанты бьют не "Калибрами", а "Кинжалами", которые на вес золота. То есть, нет суммарного залпа 24 ракет, отметил Коваленко, нет суммарного пуска Х-22 в 20 единиц. Нет суммарного отстрела 30 ракет П-800 "Оникс". А то, что есть, с минимальной вероятностью прорвет ПВО, а с гораздо большей – не достигнет поставленных целей.

По словам эксперта, в любом случае, будущее оккупантов видится в крайне мрачных тонах, если они тратят самую ценную свою ракету.

Запасы некоторых ракет у россиян на грани

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал, что сейчас у россии не более 45% от всех резервов ракет, которые были до 24 февраля.

Самая сложная ситуация с ракетами "Искандер". Их осталось 20% или меньше. Также россиянам уже не хватает ракет "Калибр". В результате они используют ракеты Х-22 и С-300. Но и эти запасы иссякают.

Оккупанты теперь больше используют для атак РСЗО "Ураган" и "Смерч", дальность которых в среднем 70 – 80 километров, а максимальная – 100.

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