Українські бійці успішно просуваються

У селі вже майорить український прапор. Його підняли нацгвардійці.

Читайте також Дуже складний вузол, – Арестович пояснив, чому росіяни панічно бояться втратити Лиман

Підіймаємо прапор над населеним пунктом Донецької області. Діброва переходить під контроль української армії. Національна гвардія звільняє наші території крок за кроком, село за селом. Перемога буде за нами,

– заявив військовий.

У Діброві підняли прапор України: відео

Зауважимо, Діброва розташована на півдні від Лиману на лівому березі Сіверського Дінця. Останніми днями за населений пункт точилися запеклі бої.

Де розташована Діброва: дивіться на карті