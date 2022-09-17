Інформацію про черговий успіх контрнаступу ЗСУ повідомили самі військові. Вони виклали в мережу відео, на якому можна побачити, як український прапор здіймається над населеним пунктом.

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Щурове взяли під контроль 16 вересня

Відомо, що вибити ворога з населеного пункту Щурове вдалося бійцям 66 окремої механізованої бригади. Вони взяли його під контроль 16 вересня близько 13:00. Саме це озвучив військовий на відео. У ролику можна побачити, як над Щуровим підіймають прапор України. Судячи з усього, роблять це на дзвіниці місцевого храму.

Українські військові підняли прапор над Щуровим: дивіться відео

Залишається дочекатися, коли відповідну інформацію підтвердять у Генштабі ЗСУ. Зазначимо, що це роблять через кілька днів. Відповідне рішення у відомстві ухвалили для того, щоб дотримуватися режиму інформаційної тиші. Він допоможе мінімізувати ту кількість даних, які може використати ворог для оборони.

Прапор України здійнявся і над Дібровою

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про звільнення з-під окупації Дібрової, що теж на Донеччині. Ворога з нього вдалося вибити Національній гвардії.

Слід розуміти, що Діброва має стратегічно важливе розташування. Вона на півдні від Лиману на лівому березі того ж Сіверського Дінця. Упродовж останніх днів за цей населений пункт точилися запеклі бої. Але саме звільнення Дібрової дозволило ще більше наблизитися до Лиману. Він же вкрай важливий для самих росіян.

Напередодні радник Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, що очікує на нас після звільнення Лиману. За його словами, це дозволить українським військовим просуватися вглибину квазіреспублік.

Додамо, що російські військові упродовж минулої доби намагалися здійснити кілька атак. Вони хотіли просунутися до Бахмута, Зайцевого, Авдіївки, Миколаївки Другої та Новомихайлівки. Але в жодному з випадків досягнути бажаного успіху ворогові не вдалося. Тож йому довелося відійти на безпечні позиції.

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