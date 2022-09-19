Бойовики чинять безчинства не лише стосовно звичайних цивільних чи захисників України. Також вони вирішили, що можуть позбавляти волі членів міжнародної моніторингової місії ОБСЄ.

Зверніть увагу Мама, тато, двоє діток: на місці масового поховання в Ізюмі знайшли тіла цілої родини

За що співробітника ОБСЄ вирішили посадити за ґрати

Дмитро Шабанов був асистентом безпеки Стахановської передової патрульної бази місії. Його затримали на окупованій території Луганської області в середині квітня, а вже влітку "міністерство держбезпеки лнр" висунуло звинувачення у передачі закритих відомостей представникам іноземних спецслужб.

Як пояснили у "верховному суді" квазіреспубліки, такі дії є "державною зрадою" та заслуговують покарання у вигляді позбавлення волі на 13 років. "Слідство" висунуло абсурдні звинувачення. Мовляв, він нібито:​

співробітника ОБСЄ завербував резидент ЦРУ США в Україні, який раніше працював у СБУ;

він пройшов спеціальну підготовку в США;

у період із серпня 2021-го до квітня 2022 року збирав секретні відомості для передачі кураторам.

Як придумали бойовики, інформація стосувалася пересування військової техніки та озброєнь, а також переміщення особового складу підрозділів "народної міліції лнр".

Зверніть увагу! Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні – це неозброєна цивільна місія, яка повинна неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Права людини і росія: що варто згадати

Як відомо, у росії не знають, що таке верховенство права. Значення мають лише розпорядження "власть імущих" та те, що їм подобається чи ні. Так, лише місяць тому, 16 серпня, у тимчасово окупованому Криму діджея кинули за ґрати лише за те, що той увімкнув в караоке українську пісню. Через пісню "Дике поле" та кліп до неї в окупантів почалася істерика, а тому діджея одразу затримали та кинули за ґрати на 10 діб. Аргументували це адміністративним правопорушенням, а саме демонстрацією символів, які у росії під забороною.

Але це дріб'язок, у порівнянні з тим, що окупанти витворяють на окупованій материковій частині України. Так, в окупованому Донецьку трьом іноземцям, які воювали у лавах української армії, терористи винесли смертні вироки. До смертної кари двох британців і марокканця, яких захопили російські війська в полон під час війни в Україні. Таке безчинство різко засудили українська влада та світова спільнота.

Також цікаво Росіяни почали масовий обстріл під час евакуації пацієнтів психлікарні на Харківщині: є загиблі

Судилище над захисниками "Азовсталі"

Не можна забувати і про демонстративне судилище у Маріуполі, яке хотіли показово провести на День Незалежності України. Заплановано воно було над захисниками "Азовсталі", які захищені імунітетом учасника бойових дій, а відтак не можуть бути притягнуті до відповідальності за участь у бойових діях або за законні воєнні дії, вчинені під час збройного конфлікту. Це поширюється навіть на випадки, коли в людей бере у полон країна, яка має інше законодавство.

Володимир Зеленський попередив, що цим росія відріже себе навіть від можливості перемовин. Такий трибунал засудили і в ООН, та заявили, що його проведення буде лише черговим воєнним злочином. А також вкотре закликали росію надати повний доступ до всіх українців, яких взяли в полон.

Поки трибунал росіяни проводити передумали, однак через успіхи ЗСУ окупанти знову згадали про нього. 7 серпня так звана "прокуратура" фейкової проросійської республіки у Донецьку заявила, що закінчила підготовку до незаконного судилища. Мовляв, "докази" про причетність українських військових до "злочинів" вже зібрали.

Дивіться також – Тайра розповіла, що в Оленівці перед обстрілом були медики: відео