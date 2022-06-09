Усі вони воювали на боці українських захисників та потрапили в полон в Маріуполі. Їх звуть: Ейден Аслін, Шон Піннер та Брагім Саадун.

Читайте також: У Лондоні відреагували на рішення окупантів про смертну кару для британців зі ЗСУ

Що відомо про Ейден Аслін

Йому 28 років, він є громадянином Великої Британії, родом із Ньюарка в графстві Ноттінгемшир, Ейден переїхав до Миколаєва в 2018 році та того ж року став морським піхотинцем з українськими військовими, одружився з українкою і зробив Україну своєю домівкою.

Колишній соціальний працівник також раніше воював із курдськими збройними підрозділами в Сирії проти так званої Ісламської держави.

Після затримання він з’являвся на фото та відео на російському телебаченні, на яких він виглядав побитим і з набряками, можливо, його катували.

Що відомо про Шона Піннера

Шон також є громадянином Великої Британії, йому 48 років і він родом із Бедфордшира. Його родина розповіла, що він був старшим солдатом у британській армії до того, як чотири роки тому переїхав в Україну, щоб використати свій попередній досвід у війні проти Росії.

Шон насолоджувався українським способом життя і вважав Україну своєю другою батьківщиною протягом останніх чотирьох років. За цей час він зустрів свою дружину-українку, яка дуже зосереджена на гуманітарних потребах країни,

– розповіли родичі Піннера.

Трирічний контракт Піннера мав закінчитися в кінці року, і, за словами його родини, він планував зайнятися гуманітарною діяльністю в країні.

Що відомо про Брагіма Саадуна

Брагіму 21 рік, він громадянин Марокко, служив у 36 бригаді морської піхоти за контрактом. В полоні він сказав, що не міг знайти у Марокко роботу, тому у 2019 році переїхав до України. Сім'я допомогла йому купити квиток до Полтави за 100 доларів.

Протягом року на курсах Саадун вивчав українську, після чого вступив до Київського політехнічного інституту на факультет авіаційних та космічних систем, але не закінчив його. У 2021 році Брагім підписав трирічний контракт і подався служити разом з Ейденом, з яким познайомився у соцмережах.

Реакція Лондона

Влада Великої Британії вже відреагувала на "вирок" полонених. Там заявили "глибоко стурбовані" смертним вироком, який винесли британцям. Речник Бориса Джонсона наголосив, що відповідно до Женевської конвенції військовополонені мають статус учасників бойових дій та не можуть притягуватися за це до відповідальності. А міністерка закордонних справ Ліз Трас заявила, що "вирок суду був повною фікцією та не має легітимності".

Раніше британці зверталися до Бориса Джонсона з проханням посприяти обміну їх на політика й бізнесмена Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді. Про це раніше також заявляла дружина ув'язненого Оксана Марченко, вона запропонувала обміняти свого чоловіка на британців.

До теми дивіться відео про український інтернаціональний легіон: