Цю позицію організації висловила речниця верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані. Її заяву оприлюднили 23 серпня, за день до судилища, яке планують провести окупанти.

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Чому не можна судити полонених саме так

Представниця ООН акцентувала, що доступних подробиць небагато. Проте для розуміння того, що готують достатньо фотографій та відео з металевими клітками, які будують у філармонії Маріуполя. Вона зауважила, що судити військовополонених не можна, бо вони захищені імунітетом учасника бойових дій.

Відповідно службовці не можуть бути притягнуті до відповідальності за участь у бойових діях або за законні воєнні дії, вчинені під час збройного конфлікту. Це поширюється навіть на випадки, коли в людей бере у полон країна, яка має інше законодавство.

Ми нагадуємо, що міжнародне гуманітарне право забороняє формувати суди спеціально для засудження військовополонених, і що навмисне позбавлення військовополоненого прав на справедливий і нормальний судовий розгляд є воєнним злочином,

– підкреслила Равіна Шамдасані

Також речниця верховного комісара вкотре закликала росію надати повний доступ до всіх українців, яких взяли в полон.

Детальніше – що готують окупанти в Маріуполі: дивіться відео