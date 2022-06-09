Про це йдеться в офіційній заяві політикині. За її словами, смертна кара несумісна з людською гідністю і є нелюдським поводженням яке принижує гідність.

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Я рішуче засуджую вироки до смертної кари, винесені сьогодні в окупованому українському місті Донецьку. Смертній карі не місце на європейському континенті,

– заявила Бурич.

Від імені Ради Європи вона закликала підтримувати загальні європейські принципи прав людини, з якими це рішення несумісне.