Продовження штурму міста є безперспективним без інших напрямків для наступу. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу "Ефект раптовості та тиску": військовий експерт припустив, як розвиватиметься ситуація на фронті

Індикатор поразки

Експерт зазначив, що версія про те, що інтерес окупантів до Бахмута, враховуючи технологічні можливості, пов'язаний із можливістю постачання води, є другорядною.

Не в цьому причина. На сьогодні це той напрямок, де у них є хоч якась логістика, і вони хоч якось на цьому напрямку закріпились й можуть звідти вести якісь наступальні дії. Вони вперто прориваються, тому що думають, що це бодай щось на тлі поразок й відсутності перемог. Це хочуть подати як хоч якийсь успіх,

– пояснив оглядач.

За його словами, останніми так званими "перемогами" для ворога стала окупація Сєвєродонецька і Лисичанська.

"Уявіть собі, що після 24 лютого наміри росії були до окупації якщо не всієї, то більшої частини України та проросійський уряд, підпорядкований москві у Києві. На тлі цього вони мали звітувати про захоплені Київ, Харків тощо, а доводиться звітувати про Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Це міста не маленькі, але масштаби інші. Це індикатор", – додав Мусієнко.

Росіяни не можуть втримати всю лінію фронту: дивіться відео

Наступають, де можуть

На думку Мусієнка, окупанти ведуть свої наступальні дії звідти, звідки вони можуть їх вести.

Вони думають, що якщо прорвуться до Бахмута, це відкриє подальший рух на Костянтинівку та Краматорськ. Але це не має сенсу. Одна справа, якщо були плани рухатися через Ізюм на Слов'янськ й з'єднуватися з цим угрупованням. Також з іншими угрупованнями, зокрема які йшли з Гуляйполя на Північ, реалізуючи оперативне оточення ЗСУ,

– вказав фахівець.

Мусієнко переконаний, що без інших напрямків у рухові росіян до Бахмута немає жодного сенсу, позаяк позиції російських військ виснажуються.

"Щобільше, штурмові дії Бахмута, які продовжуються близько двох місяців – успіху не мають. Вони б'ють постійно, обстрілюють і завдають ударів, але нічого не можуть вдіяти", – резюмував експерт.

Читайте також Смертники, яких на концерт кобзона відправляють ЗСУ, – експерт припустив, чи здадуться росіяни

Ситуація на Донеччині: що відомо

Окупанти активізувалися над роботою щодо проведення псевдореферендуму на захоплених територіях України. Загарбники хочуть провести "референдум" на Донбасі в е-форматі, хоча в регіоні немає електропостачання.

20 вересня російські військові завдали авіаудару по багатоповерхівці у Бахмуті. За попередньою інформацією, під завалами будинку можуть бути люди.

19 вересня росіяни знову обстріляли окупований Донецьк й звинуватили в ударах ЗСУ.

Вас також може зацікавити – Шейтельман зробив прогноз, коли закінчиться війна: дивіться відео