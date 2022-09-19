Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, російські окупанти намагаються сформувати оборону на лінії Сватове – Валуйки.

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Однак це дійсно безперспективне заняття. Їм потрібно в 5 – 7 разів більше військ, щоб утримувати цю територію.

Чому окупанти досі намагаються захопити Бахмут

Як пояснює Світан, зараз для загарбників значно важливіше захопити Бахмут. Саме це місто дозволить окупантам вийти на один з місцевих водогонів, який критично для них важливий, щоб пережити зиму.

Вони без води сидять вже з весни. Її дають раз в тиждень на 3 години. Практично весь Донбас – від Донецька та Маріуполя споживав воду із Сіверського Дінця. При цьому цей водогін йде з Райгородка через Слов'янськ, Часів Яр, Торецьк, Горлівку і далі у водосховище,

– зазначив Світан.

Один з варіантів, як вийти до водогону – це Бахмут. Саме тому російські окупанти вже кілька місяців намагаються захопити місто, що допомогло б їм пережити зиму.

На думку Світана, якби в росіян було більше військ, вони може б і прикривали північ Луганщини. Найімовірніше, досить скоро окупанти також втечуть з лівого боку Сіверського Дінця, і їх передислокують в район Донецька, куди зараз перекидають основні резерви.

Вони спробують виконати завдання путіна повністю захопити Донецьку область. Але зараз завдання-мінімум для них – взяти водовід. А їм для цього заважає Бахмут, тому місто під постійним вогневим контролем росіян,

– наголосив Світан.

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Нагадаємо, Збройні Сили України вже взяли під контроль селище Білогорівка, що в Луганській області. За словами керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, українські захисники вже зачистили населений пункт від окупантів.