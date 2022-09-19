Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, российские оккупанты пытаются сформировать оборону на линии Сватово – Валуйки.

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Однако это действительно бесперспективное занятие. Им нужно в 5 – 7 раз больше войск, чтобы содержать эту территорию.

Почему оккупанты до сих пор пытаются захватить Бахмут

Как объясняет Свитан, сейчас для захватчиков гораздо важнее захватить Бахмут. Именно этот город позволит оккупантов выйти на один из местных водопроводов, который критически для них важен, чтобы пережить зиму.

Они без воды сидят уже с весны. Ее дают раз в неделю в 3 часа. Практически весь Донбасс – от Донецка и Мариуполя потреблял воду из Северского Донца. При этом этот водопровод идет из Райгородка через Славянск, Часов Яр, Торецк, Горловку и дальше в водохранилище,

– отметил Свитан.

Один из вариантов, как выйти к водопроводу – это Бахмут. Именно поэтому российские оккупанты уже несколько месяцев пытаются захватить город, что помогло бы им пережить зиму.

По мнению Свитана, если бы у россиян было больше войск, они бы и прикрывали север Луганщины. Скорее всего, довольно скоро оккупанты также сбегут с левой стороны Северского Донца, и их передислочат в район Донецка, куда сейчас опрокидывают основные резервы.

Они попытаются выполнить задачу путина полностью захватить Донецкую область. Но сейчас задача-минимум для них – взять водовод. А им для этого мешает Бахмут, поэтому город под постоянным огневым контролем россиян,

– подчеркнул Свитан.

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Напомним, Вооруженные Силы Украины уже взяли под контроль поселок Белогоровка Луганской области. По словам руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, украинские защитники уже зачистили населенный пункт от оккупантов.