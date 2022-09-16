Переважна більшість росіян продовжують оборонятися на правому березі Дніпра. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Експерт зазначив, що здаватися масово у полон росіяни навряд чи будуть – для них немає сенсу цього робити.

"Є деякі нечисленні групи – вони справді ведуть з нашими військами переговори. Переважна більшість ще виконують завдання та окопуються. З тією кількістю боєприпасів, які були перекинуті на правий берег, їм їх вистачить на тиждень – два", – пояснив фахівець.

За його словами, сподіватися окупантам, що російські війська щось зроблять, аби їм допомогти – даремно.

Зараз можна говорити про "роботу" над цим контингентом – до повного знищення. Ці 15 – 20 тисяч осіб – це смертники, які на концерт кобзона відправляють наші війська саме тією зброєю, яка є достатньою на правому березі. Найголовніше завдання – знищення противника. Ми впіймали у "капкан" це угруповання, їм не можна дати піти,

– розповів Світан.

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