22 сентября Институт по изучению войны сообщил, что ВСУ совершают контрнаступательные действия возле Лимана. Впоследствии эту информацию подтвердили в министерстве обороны Великобритании.

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Какая ситуация в Лимане

По информации МО Соединенного Королевства, ситуация на поле боя сложная, однако Украина наступает на территории, которые для россии важны. В частности, бои продолжаются в Донецкой области. Украинская армия пытается освободить город Лиман, восточнее реки Северский Донец.



Город Лиман на карте / Фото с Google maps

Кроме того, в министерстве Британии констатировали, что за последние три дня украинская армия укрепилась на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Государству-агрессору не удалось построить надлежащую линию обороны в регионе.

Почему Лиман важен для россиян

Ранее Алексей Арестович объяснял, почему враг боится потерять Лиман. По его мнению, после взятия ВСУ этого города разрушится вся линия обороны захватчика, и украинская армия сможет начать деоккупацию квазиреспублик. Но освободить Лиман и "выйти на Донетчину" не так просто, как может казаться, на первый взгляд.

Также военный эксперт Сергей Жданов в интервью 24 каналу говорил о перспективах, которые откроются для Украины после деоккупации Лимана.

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