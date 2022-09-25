У росії мобілізовані вчинили бійку з поліцейськими та росгвардією

Крім протестів, росіяни ще й влаштовують масові бійки. Такий інцидент трапився у російському селищі Большерєчьє Омської області, пишуть місцеві ЗМІ.

Читайте також У Бурятії повістки отримують навіть покійники, а вчителі розносять їх по ночах

Так, мобілізовані громадяни влаштували масову бійку з поліцейськими й співробітниками росгвардії. Призвані до лав збройних сил росії громадяни стали обурюватися, через що між ними та правоохоронцями сталася перепалка.

Вони побили поліцейських і росгвардійців за "хамство та грубість". Чоловіки почали вигукувати, що заберуть працівників охоронної системи росії разом із собою "вмирати в окопи".

Ну, у людей стрес, що ви хочете... Комусь страшно, хтось радий,

– каже голос за кадром.

Після невеликої бійки мобілізовані росіяни все ж таки сіли в автобус і вирушили заданим маршрутом. Відео, зважаючи на все, було знято жінками, які прийшли проводжати своїх чоловіків на війну.

В Омській області мобілізовані влаштували бійку: дивіться відео

У росії оголосили часткову мобілізацію: що відомо

Вас також може зацікавити – які країни готові впускати росіян, що тікають від мобілізації: дивіться відео