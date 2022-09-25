У росії мобілізовані вчинили бійку з поліцейськими та росгвардією
Крім протестів, росіяни ще й влаштовують масові бійки. Такий інцидент трапився у російському селищі Большерєчьє Омської області, пишуть місцеві ЗМІ.
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Так, мобілізовані громадяни влаштували масову бійку з поліцейськими й співробітниками росгвардії. Призвані до лав збройних сил росії громадяни стали обурюватися, через що між ними та правоохоронцями сталася перепалка.
Вони побили поліцейських і росгвардійців за "хамство та грубість". Чоловіки почали вигукувати, що заберуть працівників охоронної системи росії разом із собою "вмирати в окопи".
Ну, у людей стрес, що ви хочете... Комусь страшно, хтось радий,
– каже голос за кадром.
Після невеликої бійки мобілізовані росіяни все ж таки сіли в автобус і вирушили заданим маршрутом. Відео, зважаючи на все, було знято жінками, які прийшли проводжати своїх чоловіків на війну.
В Омській області мобілізовані влаштували бійку: дивіться відео
У росії оголосили часткову мобілізацію: що відомо
- 21 вересня глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.
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