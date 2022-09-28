Ні в кого не викликає сумнівів "законність" цих псевдореферендумів, які були проведені з усіма можливими порушеннями міжнародного законодавства та під дулами автоматів росіян. Цей "театр" є черговим злочином Росії у ході її агресії проти України.

До теми Намалювали майже 100% "за": у росії оголосили "результати" псевдореферендумів в Україні

Реакція МЗС України на результати фейкового референдуму

Росія провела так звані референдуми за приєднання до складу країни-терористки на території чотирьох областей:

Херсонської,

Запорізької,

Луганської,

Донецької.

Очікувано, кремль заявив, що українці, яких росія бомбить не один місяць, яких вона катує та погрожує мобілізацією, "проголосували" за приєднання ледь не у 100%. Звісно, результати псевдореферендуму не матимуть жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України.

Як зазначили в МЗС, примус українців до заповнення папірців-бланків грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання росії та не має нічого спільного з волевиявленням.

Зверніть увагу! Громадяни України, які взяли участь в організації цього дійства разом із російськими окупантами, понесуть кримінальну відповідальність. Компетентні органи України вже вживають заходів щодо їхнього розшуку та притягнення до відповідальності.

Як і у випадку з українським Кримом, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області залишаються суверенними територіями України. Україна має повне право на відновлення своєї територіальної цілісності військовими та дипломатичними методами, продовжить звільняти тимчасово окуповані території,

– підкреслили в МЗС України.

Заклик до міжнародної спільноти

Росія вчергове продемонструвала зневагу до міжнародного права та до всіх, хто закликав до дипломатії. Її фіктивний референдум – лише підтвердження, що всі її сигнали про готовність до переговорів не більше, ніж операція прикриття для збройної агресії та спроб утриматися на тимчасово окупованих територіях.

Тож Україна розраховує, що міжнародна спільнота зробить висновки щодо справжніх намірів країни-агресорки та збільшить підтримку України у протидії військовій агресії.

Україна закликає всі держави та міжнародні організації негайно засудити незаконні дії Кремля на тимчасово окупованих територіях України та посилити ізоляцію Росії,

– підкреслили в МЗС.

Відповіддю на безчинства росії повинен бути підвищений тиск на державу-агресора, включно з новими жорсткими санкціями проти росії. Також у держоргані закликали ЄС, НАТО та Групу семи суттєво збільшити військову підтримку України, зокрема надати:

танки,

бойові літаки,

бронемашини,

далекобійну артилерію,

засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

Ми закликаємо партнерів продемонструвати Росії, що єдиною реакцією на спроби анексії, шантаж та ультиматуми буде збільшення підтримки України задля перемоги нашої держави над агресором,

– підсумували в міністерстві.