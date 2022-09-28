Ни у кого не вызывает сомнений "законность" этих псевдореферендумов, проведенных со всеми возможными нарушениями международного законодательства и под дулами автоматов россиян. Этот театр является очередным преступлением россии в ходе ее агрессии против Украины.

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Реакция МИД Украины на результаты фейкового референдума

Россия провела так называемые референдумы за присоединение в состав страны-террориста на территории четырех областей:

Херсонской,

Запорожской,

Луганской,

Донецкой.

Ожидаемо, кремль заявил, что украинцы, которых россия бомбит не один месяц, которых она пытает и угрожает мобилизацией, "проголосовали" за присоединение чуть ли не в 100%. Конечно, результаты псевдореферендума не будут иметь никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины.

Как отметили в МИД, принуждение украинцев к заполнению бумажек-бланков грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, нормы международного права и международные обязательства россии и не имеет ничего общего с волеизъявлением.

Обратите внимание! Граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа вместе с российскими оккупантами, понесут уголовную ответственность. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности.

Как и в случае с украинским Крымом, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области остаются суверенными территориями Украины. Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, продолжит освобождать временно оккупированные территории,

– подчеркнули в МИД Украины.

Призыв к международному сообществу

Россия в очередной раз продемонстрировала пренебрежение к международному праву и ко всем, кто призывал к дипломатии. Ее фиктивный референдум – лишь подтверждение, что все ее сигналы о готовности к переговорам не более, чем операция прикрытия для вооруженной агрессии и попыток удержаться на временно оккупированных территориях.

Украина рассчитывает, что международное сообщество сделает выводы о настоящих намерениях страны-агрессора и увеличит поддержку Украины в противодействии военной агрессии.

Украина призывает все государства и международные организации немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию россии,

– подчеркнули в МИД.

Ответом на беспорядки россии должно быть повышенное давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против россии. Также в госоргане призвали ЕС, НАТО и Группу семи существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности предоставить:

танки,

боевые самолеты,

бронемашины,

дальнобойную артиллерию,

средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Мы призываем партнеров продемонстрировать России, что единственной реакцией на попытки аннексии, шантаж и ультиматумы будет увеличение поддержки Украины ради победы нашего государства над агрессором,

– подытожили в министерстве.