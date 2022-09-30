76 років тому, 30 вересня, у німецькому місті Нюрнбергу світ почав оголошувати покарання нацистам, що розв'язали Другу світову. Вочевидь, лідеру держави-агресорки до вподоби символізм, бо як інакше пояснити те, що цього ж дня 2022 року він намагається незаконно приєднати українські території.

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Яке покарання очікувало поплічників Гітлера

Нацистський режим за роки свого панування вбив лише понад 6 мільйонів невинних євреїв. Це більше ніж населення Молдови чи Грузії. Окрім того, загинуло декілька десятків мирних жителів інших національностей та солдатів. Покарання за ці злочини для посібників Гітлера мало бути відповідним.

12 воєнних злочинців засудили до страти . Серед них був міністра закордонних справ Ріббентроп , один з ідеологів нацизму – Розенберг та друга людину режиму після Гітлера – Герінг . Останній наклав на себе руки сам до страти, розкусивши ампулу з отрутою.

. Серед них був міністра закордонних справ , один з ідеологів нацизму – та друга людину режиму після Гітлера – . Останній наклав на себе руки сам до страти, розкусивши ампулу з отрутою. 3 нацистів засудили до довічного ув'язнення . Зокрема, Гесса – соратника Гітлера.

. Зокрема, – соратника Гітлера. 4 злочинцям присудили різні терміни ув'язнення. Наприклад, Шпеєр, який був улюбленим архітектором вождя та рейхсміністром озброєнь, отримав лише 20 років.

Окрім того, за різними підрахунками від 200 до 250 тисяч німців та австрійців були причетними до Голокосту. До відповідальності вдалось притягнути більшу частину – понад 100 тисяч.

Юрій Яновський український письменник Вперше в історії відбувається суд, який судить державу, а це раніше не практикувалося. І дійсно, людина, поки нападала на іншу людину, підлягала суду, а держава цього не боялася… Проходимо тут історичний факультет університету, філософський, богословський, дипломатичний…

Яке покарання очікує Путіна

Режим російського диктатора у багатьох аспектах нагадує гітлерівський. Російська армія щодня обстрілює цивільних та об'єкти критичної інфраструктури, що обслуговують мирних громадян.

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Важливо! Лише за 30 вересня відомо, що окупанти вбили 30 людей у Запоріжжі та 4 – в Дніпрі. Це мирні громадяни, що покинули цей світ внаслідок ракетних обстрілів.

Від перемоги України в цій війні залежить, чи понесе росія відповідальність за вбивства людей у Бучі та Ірпені; за удар по СІЗО в Оленівці, де перебували українські полонені; за масові поховання в Ізюмі та десятки інших злочинів.

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