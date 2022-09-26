Коли окупантам відкривають очі на те, що вони зробили, ті розуміють, що їх обманула та використала російська влада. Про це 24 каналу розповів представник спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

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Окупанти самі пропонують допомогу

Тоді, за словами Немічева, вони самі проявляють ініціативу, хочуть допомагати ЗСУ, розповідати про своїх командирів, про розташування техніки тощо. Загарбники надають секретну інформацію про свої підрозділи, яка стає в пригоді ЗСУ.

Люди просто кажуть: "Давайте будемо допомагати, копати окопи або ще щось робити", – розповідає військовий.

Наприклад, у Куп'янську загарбники поприбирали за собою. Вони перефарбували стелу з російського триколору в жовто-блакитний колір. Щоправда, такі не всі. Є росіяни, які нічого не розуміють. Вони не усвідомлюють, що накоїли та стоять на своєму.

Нагадаємо, багато росіян ЗСУ взяли в полон під час контрнаступу на Харківщину. Крім живої сили ворога, вдалося захопити техніку й зброю, яку окупанти кидали під час втечі.

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